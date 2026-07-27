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Происшествия

В Ат-Башинском районе мужчина лишился руки после взрыва

В одном из сел Ат-Башинского района Нарынской области произошел взрыв, в результате которого мужчина лишился правой руки. Об этом сообщили местные жители.

По предварительным данным, взорвался предмет, который дети ранее нашли в поле и принесли домой. Инцидент произошел 24 июля.

Очевидцы рассказали, что утром услышали сильный взрыв в доме соседа. Через несколько секунд на улицу выбежала его жена и позвала на помощь.

В УВД Нарынской области сообщили, что факт зарегистрирован. Назначены экспертизы, проводятся следственные мероприятия.

Милиция устанавливает происхождение взорвавшегося предмета и все обстоятельства произошедшего.
Ссылка: http://www.24.kg/proisshestvija/383131/
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