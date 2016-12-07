Спецоперация в казахстанском Актобе. Итоги

Озвучены итоги спецоперации в Актобе (Казахстан). Об этом сообщил Tengrinews.kz со ссылкой на КНБ РК.

Отмечено, что в ходе спецоперации задержаны несколько членов преступной группировки, подозреваемых в хищении нефти. По сообщению СМИ, сегодня в Актюбинской области и ряде других регионов Казахстана начата масштабная спецоперация по пресечению деятельности организованных преступных групп, занимающихся хищением и незаконным оборотом нефти и нефтепродуктов.





«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержаны подозреваемые в причастности к хищению нефти, изъяты автоцистерны с нефтью и нефтепродуктами», - отмечает Tengrinews.





Также арестованы несколько членов преступной группировки из приверженцев радикального салафизма, которая оказывала так называемое криминальное покровительство лицам, осуществляющим хищение нефти.

Уточняется, что проводятся обыски по месту их проживания, а также в ряде предприятий, по предварительным данным, занимающихся легализацией краденой нефти.



В КНБ пообещали сообщить о результатах расследования позже.