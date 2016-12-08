В Чуйской области от оползня пострадал дом

В селе Таш-Мойнок Аламудунского района Чуйской области оползень разрушил дом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

По ее данным, 5 декабря на дачном участке села Кара-Коо сошел оползень объемом примерно 300 кубических метров, в резульате чего была разрушена стена жилого дома, жертв нет.

Исследования, проведенные МЧС, показали, что оползень сошел по вине соседа пострадавшего.

Было выяснено, что дачные дома, расположенные на правом берегу реки Аламедин, с восточной стороны ограничены обрывом высотой 10- 15 метров . Дом пострадавшего У.Кубатбекова был располжен прямо под обрывом, а его сосед, чтобы расширить свой участок, выкопал большую площадь под обрывом, что привело к сходу оползня.

Как сообщает МЧС, из-под обрыва вытекают многочисленные источники, что также явилось причиной схода оползня.

Фото МЧС КР.