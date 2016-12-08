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На автодороге Бишкек - Ош сошла лавина

8/12/16 13:12, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

Сегодня примерно в 11.40 на 132-м километре автодороги Бишкек - Ош сошла лавина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций КР.

 

Уточняется, что ширина снежного пласта составила 120 метров, высота - полтора, пострадавших нет.

 

По информации ведомства, в настоящее время дорожная эксплуатационная служба ведет расчистку дороги, задействовано шесть единиц техники.

 

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/41211/

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