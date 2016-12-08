На автодороге Бишкек - Ош сошла лавина

Сегодня примерно в 11.40 на 132-м километре автодороги Бишкек - Ош сошла лавина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций КР.

Уточняется, что ширина снежного пласта составила 120 метров , высота - полтора, пострадавших нет.

По информации ведомства, в настоящее время дорожная эксплуатационная служба ведет расчистку дороги, задействовано шесть единиц техники.