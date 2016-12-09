RSS
facebookfacebookgoogale+
Президент Кыргызстана подводит итоги 2016 года. Трансляция
Кара-Балтинский спрут
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 22 декабря 2016 года. Четверг. Бишкекское время 22:12
НОВОСТИ ДНЯ:
Происшествия
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

В ДТП в Джалал-Абадской области погибли два человека

9/12/16 18:41, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

В ДТП в Джалал-Абадской области погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

 

По ее данным, водитель Volkswagen Passat не справился с управлением, и машина врезалась в электрический столб.

 

Подробности уточняются.

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/41305/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ