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В Ак-Талинском районе ищут чабана

10/12/16 11:25, Бишкек – ИА «24.kg»

В Ак-Талинском районе ищут чабана. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

 

По словам чабанов, 7 декабря они видели двух людей, шедших в направлении пастбища Орто-Сырт. Они вышли на поиск скота.

 

По данным МЧС, 8 декабря в айыльном аймаке Терек обнаружено тело К.у.А., 1994 года рождения. Установлено, что второй мужчина - Б.Э., 1993 года рождения. 8 декабря в 2.00 он позвонил брату и сообщил, что им холодно и они начинают замерзать.

 

На следующий день родственники искали мужчину, но безрезультатно. Они обратились в МЧС. 10 декабря начались поисковые работы на конях, с привлечением специалиста районного отдела МЧС, сотрудников РОВД, родственников. Выпавший снег затрудняет поиск.

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/41325/

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