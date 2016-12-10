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В Узгенском районе загорелся детский сад

10/12/16 11:29, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

В селе Красный Маяк Узгенского района из-за ошибки при строительстве печи в детском саду произошло возгорание. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

 

По ее данным, пожар произошел в отопительной комнате. Пострадавших нет.

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/41326/

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