В Бишкеке горит жилой дом

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В Бишкек горит жилой дом. Об этом ИА "24.kg" сообщили в МЧС.
По их данным, вызов поступил в 17.30. На месте работает пока один пожарный расчет. Возгорание зафиксировано в доме, расположенном на пересечении улиц Медерова - Элебаева.
URL: http://www.24.kg/proisshestvija/41334/