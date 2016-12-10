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В Бишкеке горит жилой дом

10/12/16 17:50, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

 

В Бишкек горит жилой дом. Об этом ИА "24.kg" сообщили в МЧС.

 

По их данным, вызов поступил в 17.30. На месте работает пока один пожарный расчет. Возгорание  зафиксировано в доме, расположенном на пересечении улиц Медерова - Элебаева.

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/41334/

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