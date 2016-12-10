В Бишкеке горит жилой дом

В Бишкек горит жилой дом. Об этом ИА "24.kg" сообщили в МЧС.

По их данным, вызов поступил в 17.30. На месте работает пока один пожарный расчет. Возгорание зафиксировано в доме, расположенном на пересечении улиц Медерова - Элебаева.