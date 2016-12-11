Найдено тело второго замерзшего чабана в Нарынской области

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
В Нарынской области два чабана 7 декабря вышли на поиски скота. Через день обнаружили замерзшее тело одного из них. Сегодня нашли второго погибшего, сообщила пресс-служба МЧС КР.
По ее данным, тело пропавшего жителя села Байгончок Б.Э., 1993 года рождения, найдено в 11.00 неподалеку от дороги на джайлоо Орто-Сырт Ак-Талинского района.
В настоящее время тело чабана везут в родное село, говорится в сообщении.
URL: http://www.24.kg/proisshestvija/41381/