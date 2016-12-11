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Более 25 человек погибли во время взрыва у здания церкви в Каире

11/12/16 17:00, Бишкек – ИА «24.kg», Антон ЛЫМАРЬ

Более 25 человек погибли и до 57 получили ранения во время взрыва у здания коптской церкви в Каире, большинство из них — это женщины и дети. Об этом сообщило издание Sunday Express со ссылкой на египетские службы безопасности.

 

По данным силовиков, взрыв могла организовать женщина, которая оставила сумку с взрывчаткой, а позже совершила подрыв с помощью дистанционного устройства. 

 

 

На данный момент ответственность за взрыв еще никто не взял.

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/41397/

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