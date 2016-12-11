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На избирательном участке в Бишкеке подрались представители политических партий

11/12/16 22:32, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

На одном из избирательных участков Бишкека подрались представители политических партий. Об этом сообщили в ОО «Коалиция за демократию и гражданское общество».

 

По данным наблюдателей НПО, инцидент произошел на участке №1029.

 

«Драка случилась примерно в 22.00. Представители СДПК и «Онугуу-Прогресса» подрались во время подсчета голосов», - рассказали в коалиции.

 

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/41427/

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