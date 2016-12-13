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На автодороге Бишкек - Ош продолжается принудительный спуск лавин

13/12/16 14:37, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

На автодороге Бишкек - Ош продолжается принудительный спуск лавин. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

 

По ее данным, сегодня к 14.00 спущено 106 тысяч кубических метров снежной массы.

 

Как сообщается, спуск уже произведен на 222-м и 226-м километрах трассы (Токтогульский район Джалал-Абадской области).

 

Вчера был произведен спуск на 246-м, 250-м и 321-м километрах. Всего за два дня спущено 326 тысяч кубометров снега, говорится в сообщении.  

 

Как предупреждает чрезвычайное ведомство, запрет на передвижение автомашин будет вводиться только на время принудительного спуска снежной массы на лавиноопасных участках. Полностью автотрасса закрываться не будет.

 

МЧС напоминает, что 13-15 декабря на республиканских и местных дорогах сохраняются опасность схода снежных лавин, снежные заносы, снежный накат и гололедные явления.

 

На автодорогах при проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами 500 метров.

 

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/41537/

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