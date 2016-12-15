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В Базар-Коргонском районе от угарного газа погибли двое детей

15/12/16 13:37, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

В одном из домов села Базар-Коргон одноименного района Джалал-Абадской области от угарного газа погибли два ребенка. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

 

По ее данным, пожар произошел сегодня примерно в 10.45.

Погибли дети 2006 и 2010 годов рождения.

 

Причина возгорания выясняется.

 

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/41673/

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