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В Кыргызстане произошло землетрясение силой 5 баллов

17/12/16 13:02, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

В Кыргызстане произошло землетрясение 5 баллов. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмический центр (EMSC).

 

Уточняется, что землетрясение зарегистрировано сегодня в 11.25 по местному времени. Его эпицентр располагался в 13 километрах к западу от Джалал-Абада и 263 километрах к юго-западу от Бишкека.

 

Жертв и разрушений нет.

 

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/41802/

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