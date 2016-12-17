В Кыргызстане произошло землетрясение силой 5 баллов

В Кыргызстане произошло землетрясение 5 баллов. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмический центр (EMSC).

Уточняется, что землетрясение зарегистрировано сегодня в 11.25 по местному времени. Его эпицентр располагался в 13 километрах к западу от Джалал-Абада и 263 километрах к юго-западу от Бишкека.

Жертв и разрушений нет.