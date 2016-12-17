В турецком Кайсери при взрыве автобуса погибли 13 человек, 48 ранены

Тринадцать турецких военных погибли и 48 человек получили ранения в результате теракта в городе Кайсери. Об этом заявил генштаб Турции, сообщило РИА «Новости».

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«В 08.45 во время теракта, направленного на транспортное средство, в котором ехали в увольнение солдаты и ефрейторы, 13 наших боевых товарищей погибли и 48 получили ранения. Раненые немедленно доставлены в больницы. Среди пострадавших могут быть и гражданские лица», — говорится в сообщении генштаба.

Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв.