В Якутии разбился самолет Ил-18 с военнослужащими на борту

Восемь человек пострадали при аварийной посадке самолета Ил-18 Центрального военного округа (ЦВО) в Якутии, данные о погибших не подтверждаются. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

«Восемь человек пострадали при аварийной посадке самолета Ил-18 в Якутии. Всего на борту было около 30 военнослужащих. Погибших нет», - сказал источник.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что самолет, на борту которого находились 32 пассажира и семь членов экипажа, разбился в Булунском районе Якутии в 27 километрах от поселка Тикси.

«Самолет Ил-18, вылетевший из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге, потерпел крушение в 27 километрах от поселка Тикси», - сообщил источник.

На борту предположительно находились 32 пассажира и семь членов экипажа, выжили шесть человек. В самолете летели военнослужащие. В настоящее время проводится эвакуация пострадавших, заявил источник.