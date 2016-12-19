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В Якутии разбился самолет Ил-18 с военнослужащими на борту

19/12/16 11:20, Бишкек – ИА «24.kg», Антон ЛЫМАРЬ

Восемь человек пострадали при аварийной посадке самолета Ил-18 Центрального военного округа (ЦВО) в Якутии, данные о погибших не подтверждаются. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

 

«Восемь человек пострадали при аварийной посадке самолета Ил-18 в Якутии. Всего на борту было около 30 военнослужащих. Погибших нет», - сказал источник.

 

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что самолет, на борту которого находились 32 пассажира и семь членов экипажа, разбился в Булунском районе Якутии в 27 километрах от поселка Тикси.

 

«Самолет Ил-18, вылетевший из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге, потерпел крушение в 27 километрах от поселка Тикси», - сообщил источник.

 

На борту предположительно находились 32 пассажира и семь членов экипажа, выжили шесть человек. В самолете летели военнослужащие. В настоящее время проводится эвакуация пострадавших, заявил источник.

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/41828/

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