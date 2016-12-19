В Иркутске от настойки боярышника погибли 33 человека

В российском городе Иркутске после употребления содержащего спирт средства «Боярышник» погибли 33 человека, еще 30 в тяжелом состоянии находятся в больницах. Об этом сообщило РИА «Новости».

Сотрудники иркутской полиции совместно со следователями проводят комплексную проверку городских торговых точек на предмет продажи спиртосодержащей жидкости с надписью «Боярышник». На ее этикетке есть предупреждение о запрещении внутреннего применения.

По словам врачей, большинство пострадавших поступает в состоянии комы. С момента употребления до появления симптомов отравления проходит от одного часа до суток - в зависимости от количества выпитой жидкости и индивидуальных особенностей организма.

Образцы жидкости изъяты правоохранительными органами и Роспотребнадзором и направлены на исследование. Медики совместно с сотрудниками судебно-медицинской экспертизы уже провели исследование «Боярышника». По данным пресс-службы Минздрава, в жидкости выявили метанол.

В связи с массовым отравлением мэр Иркутска ввел в городе режим чрезвычайной ситуации.