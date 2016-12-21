В Ошской области от взрыва газового баллона пострадали 6 человек

В селе Мады Ошской области сегодня в одном из домов в 00.30 взорвался газовый баллон. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

По ее данным, в результате пострадали 6 человек:

А.Н., 1985 года рождения (муж), обожжено 20 процентов тела;

Б.Д., 1988 года рождения (жена), ожог 50-52 процента тела;

Н.к.З., 2006 года рождения (дочь), ожог 7-8 процентов тела;

Н.к.Ф., 2006 года рождения (дочь), обожжено 4–6 процентов тела;

Н.к.А., 2009 года рождения (дочь), обожжены ноги, руки, уши;

Б.А., 1954 года рождения (родственник), получен ожог 7-8 процентов тела.

Причины ЧП расследуют.