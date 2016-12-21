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В Ошской области от взрыва газового баллона пострадали 6 человек

21/12/16 10:35, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

В селе Мады Ошской области сегодня в одном из домов в 00.30 взорвался газовый баллон. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

 

По ее данным, в результате пострадали 6 человек:

 

А.Н., 1985 года рождения (муж), обожжено 20 процентов тела;

Б.Д., 1988 года рождения (жена), ожог 50-52 процента тела;

 

Н.к.З., 2006 года рождения (дочь), ожог 7-8 процентов тела;

 

Н.к.Ф., 2006 года рождения (дочь), обожжено 4–6 процентов тела;

 

Н.к.А., 2009 года рождения (дочь), обожжены ноги, руки, уши;

 

Б.А., 1954 года рождения (родственник), получен ожог 7-8 процентов тела.

 

Причины ЧП расследуют.

 

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/42019/

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