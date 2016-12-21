В России фургон, перевозивший фейерверки, загорелся на трассе под Кемерово

В России автомобиль, груженный пиротехническим товаром, попал в ДТП, после чего вспыхнул как спичка. Приехавшие на место происшествия правоохранители выяснили, что в кабине транспорта находились новогодние фейерверки, сообщил Life.

ЧП произошло на участке автотрассы Кемерово - Мариинск вчера вечером. Столкнулись два автомобиля – «Газель» и ВАЗ, после чего в кабине фургона вспыхнул пожар.

Как выяснили впоследствии сотрудники правоохранительных органов, транспорт перевозил пиротехнические изделия, предназначавшиеся для реализации к Новому году. Из-за легковоспламеняющегося груза возгорание в считанные секунды распространилось по периметру всего автомобиля. Огнем уничтожены и салон, и кабина.

О пострадавших в настоящее время неизвестно. Видео с места происшествия выложил очевидец Игорь Ерошенко. Осторожно, присутствует ненормативная лексика.