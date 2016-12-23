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В Ошской области автомашина сорвалась с 35-метровой скалы

23/12/16 15:48, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

В Ошской области на 45-м километре автодороги Кара-Кульджа – Алайкуу автомашина марки УАЗ упала в реку Тар со скалы высотой 35 метров. Есть жертвы. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

 

По ее данным, трагедия произошла сегодня примерно в 12.50.

 

Как сообщается, в салоне автомашины находились семь человек, из них ребенок и женщина погибли, четверо получили тяжелые травмы, а один - незанчительное ранение.

 

Пострадавших отправили в районную больницу. Выясняются личности участников трагедии.

 

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/42238/

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