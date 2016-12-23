В Ошской области автомашина сорвалась с 35-метровой скалы

В Ошской области на 45-м километре автодороги Кара-Кульджа – Алайкуу автомашина марки УАЗ упала в реку Тар со скалы высотой 35 метров . Есть жертвы. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

По ее данным, трагедия произошла сегодня примерно в 12.50.

Как сообщается, в салоне автомашины находились семь человек, из них ребенок и женщина погибли, четверо получили тяжелые травмы, а один - незанчительное ранение.

Пострадавших отправили в районную больницу. Выясняются личности участников трагедии.