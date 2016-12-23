На посту «Сосновка» скопилось около 250 автомашин

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На посту «Сосновка» (Жайылский район Чуйской области) на автодороге Бишкек - Ош скопилось около 100 большегрузных и 150 легковых автомашин. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.
По ее данным, на месте развернуто два пункта обогрева, каждый на 50 мест.
Кроме того, пункты обогрева разворачивают в Таласской и Джалал-Абадской областях.
URL: http://www.24.kg/proisshestvija/42247/