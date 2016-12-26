Основные версии крушения Ту-154 - ошибка пилотирования или техническая неисправность

В качестве основной версии крушения Ту-154 террористический акт не рассматривается. Основные версии - ошибка пилотирования или техническая неисправность, заявил на брифинге в Сочи министр транспорта России Максим Соколов, пишет «Коммерсант».

По словам чиновника, целью правительственной комиссии не является установление причин катастрофы. Этим занимается следствие. Но из-за авиакатастрофы не будут усиливать меры безопасности в гражданских аэропортах и на аэродромах, отметил глава Минтранса РФ.

В часовне аэропорта Сочи прошла панихида по погибшим в авиакатастрофе.

По данным РИА «Новости», специалисты проанализировали данные объективного контроля с радиолокационных средств, чтобы точнее определить траекторию полета потерпевшего крушение Ту-154. Они выяснили, что самолет упал в шести километрах от берега.

Поисковая операция в районе авиакатастрофы в течение ночи не прекращалась ни на минуту. Сейчас поиски ведут 39 кораблей и катеров, 135 водолазов и семь глубоководных аппаратов. Военнослужащие обследуют берег в поисках тел погибших, обломков самолета и личных вещей пассажиров. Всего в операции участвуют около 3,5 тысячи человек.

«Кроме того, задачи по воздушному мониторингу надводной обстановки выполняют экипажи пяти вертолетов и расчеты БПЛА «Орлан-10», - сообщило агентство.

Специалисты отмечают, что поисково-спасательная операция осложняется широким диапазоном глубин и особенностями рельефа дна.

Самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. На борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей прессы, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, два госслужащих.

В России сегодня день траура по погибшим в катастрофе Ту-154.