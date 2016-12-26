Из-за угрозы взрыва с вокзалов в Москве эвакуировали почти три тысячи человек

Около трех тысяч пассажиров и сотрудников Казанского, Ярославского и Ленинградского вокзалов в центре Москвы эвакуировали после анонимных сообщений о взрывных устройствах. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

«После звонков с угрозой взрыва с Казанского и Ленинградского вокзалов вывели почти по тысяче человек, с Ярославского — 750 человек. Ожидается прибытие кинологов», — сказал собеседник агентства.