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Из-за угрозы взрыва с вокзалов в Москве эвакуировали почти три тысячи человек

26/12/16 16:11, Бишкек – ИА «24.kg», Антон ЛЫМАРЬ

Около трех тысяч пассажиров и сотрудников Казанского, Ярославского и Ленинградского вокзалов в центре Москвы эвакуировали после анонимных сообщений о взрывных устройствах. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

 

«После звонков с угрозой взрыва с Казанского и Ленинградского вокзалов вывели почти по тысяче человек, с Ярославского — 750 человек. Ожидается прибытие кинологов», — сказал собеседник агентства.

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/42345/

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