Из-за угрозы взрыва с вокзалов в Москве эвакуировали почти три тысячи человек

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
Около трех тысяч пассажиров и сотрудников Казанского, Ярославского и Ленинградского вокзалов в центре Москвы эвакуировали после анонимных сообщений о взрывных устройствах. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.
«После звонков с угрозой взрыва с Казанского и Ленинградского вокзалов вывели почти по тысяче человек, с Ярославского — 750 человек. Ожидается прибытие кинологов», — сказал собеседник агентства.
URL: http://www.24.kg/proisshestvija/42345/