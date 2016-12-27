Медведь напал на девушку на съемках ток-шоу на Первом канале

Трагедией едва не завершились съемки ток-шоу «Про любовь» на Первом канале: участвовавшая в записи медведица в перерыве напала на сотрудницу съемочной группы. Об этом сообщил телеканал 360.

Инцидент произошел в перерыве между съемками в павильоне киностудии имени Горького в Москве. Помощницы режиссера консультировали дрессировщика относительно действий в кадре. Медведица в национальных русских одеждах находилась с ним рядом, выполняя его команды и не проявляя агрессии.

В этот момент одна из членов съемочной группы подошла вплотную к зверю и что-то ему протянула. Реакция оказалась для нее неожиданной: резко поднявшаяся медведица одной лапой зацепила девушку за шнур для бейджа и кофту и с легкостью «положила» на пол.

От расправы девушку спасли дрессировщик и бросившаяся на помощь ведущая передачи Роза Сябитова.

«Я же просил: не трогайте ее! Зачем без разрешения…» - сетовал дрессировщик, которому удалось быстро успокоить медведицу.

Судя по записи, пострадавшая отделалась несколькими ссадинами и синяками, избежав серьезных травм.