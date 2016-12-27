В Казахстане назвали причины крушения истребителя Су-27

Причиной крушения истребителя Су-27 близ города Талдыкоргана на юго-востоке Казахстана стал отказ топливной системы самолета. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на бывшего министра обороны республики, ныне депутата сената Мухтара Алтынбаева.

Как ранее писало ИА «24.kg», самолет Су-27 Министерства обороны Казахстана потерпел крушение 21 декабря во время выполнения учебного полета в 25 километрах от города Талдыкоргана. Летчик отвел самолет от населенного пункта, а затем катапультировался. По информации военных медиков, состояние пилота оценивается как удовлетворительное.

Ранее Мухтар Алтынбаев высказал предположение, что причиной крушения могли стать проблемы с топливной системой. «Как я говорил, топливная система виновата. Вчера я разговаривал с командующим ВВС. Он говорит, что причиной стал отказ топливной системы. Но причину отказа выяснит расследование», — сказал он журналистам.