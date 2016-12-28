Второй самописец разбившегося Ту-154 подняли со дна Черного моря

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Второй бортовой самописец разбившегося в районе самолета Ту-154 обнаружили и подняли со дна Черного моря. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Министерство обороны России.
Военные заявили, что поисковая операция идет круглосуточно. «В районе поиска в настоящее время 45 кораблей и судов, 15 глубоководных аппаратов, 192 водолаза, 12 самолетов, 5 вертолетов и беспилотная авиация», - отметили в МО РФ.
Фото ТАСС: Поисковые работы на месте крушения ТУ-154
Минобороны сообщило, что в районе авиакатастрофы обнаружено 15 тел погибших и 239 фрагментов тел жертв трагедии. «13 тел и 168 фрагментов доставили в Москву в Бюро медицинской экспертизы для проведения опознания и генетической экспертизы», - говорится в сообщении.
У 105 родственников погибших взяты пробы биологического материала, которые необходимы для проведения генетической экспертизы и опознания, информирует Минобороны РФ.
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Водолазы на месте падения Ту-154: подводная съемка
Как сообщало ранее ИА «24.kg», после подъема первого бортового самописца у следствия появилась новая версия крушения самолета - отказ системы уборки закрылков Ту-154. В результате самолет потерял скорость на взлете, а экипаж не справился с аварийной ситуацией.
URL: http://www.24.kg/proisshestvija/42500/