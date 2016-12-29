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В Нарынской области под лавиной остался чабан

29/12/16 09:27, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

В Нарынской области под снежной лавиной остался местный чабан. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

 

По ее данным, трагедия произошла 28 декабря в зимовке Кара-Добо Кызыл-Джылдызского айыльного округа Джумгальского района.

 

Как сообщается, примерно в 15.00 со склонов горы сошла лавина и придавила мужчину. В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы, устанавливается личность жителя, сообщило ведомство.

 

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/42525/

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