В Нарынской области найдено тело чабана, погибшего под лавиной

В Нарынской области найдено тело чабана, погибшего под снежной лавиной. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

По ее данным, тело местного жителя, 1972 года рождения, нашли его родственники сегодня в 9.00, однако из-за плохой связи на перевале спасатели не смогли вовремя сообщить об этом.

Напомним, 28 декабря 2016 года под снежной лавиной в зимовке Кара-Добо Кызыл-Джылдызского айыльного округа оказался местный житель.