RSS
facebookfacebookgoogale+
Цифры и факты: итоги вступления Кыргызстана в ЕАЭС
Туристов не будет. Чиновники Кыргызстана губят зимний сезон
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 29 декабря 2016 года. Четверг. Бишкекское время 17:32
НОВОСТИ ДНЯ:
Происшествия
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

В Нарынской области найдено тело чабана, погибшего под лавиной

29/12/16 17:16, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

В Нарынской области найдено тело чабана, погибшего под снежной лавиной. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

 

По ее данным, тело местного жителя, 1972 года рождения, нашли его родственники сегодня в 9.00, однако из-за плохой связи на перевале спасатели не смогли вовремя сообщить об этом.

 

Напомним, 28 декабря 2016 года под снежной лавиной в зимовке Кара-Добо Кызыл-Джылдызского айыльного округа оказался местный житель.   

 

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/42579/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ