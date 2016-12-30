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В Бишкеке горел мебельный цех «Кыргызавтомаша»

30/12/16 10:33, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

В мебельном цехе, арендованном на заводе «Кыргызавтомаш», произошел пожар. Об этом сообщили в МЧС КР.

 

Как уточняется, 29 декабря на территории завода на улице Толстого произошел пожар.

 

Прибывшие на место спасатели установили, что возгорание произошло в раздевалке мебельного цеха. Сгорело 40 квадратных метров помещения.

 

Причина пожара - нарушение правил эксплуатации электронагревателей.

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/42604/

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