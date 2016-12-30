В Китае панда напала на человека и сломала ему руки

Сотрудник одного из центров по охране и исследованию больших панд в китайской провинции Сычуань подвергся нападению животного. Об этом сообщило агентство China News Service.

Инцидент произошел еще 17 декабря в тренировочном центре для панд в горах Тяньтай, где медведей готовят к выпуску на волю, однако о происшествии стало известно только сейчас.

По данным агентства, 41-летний сотрудник центра Вэй находился в вольере с 16-летней самкой по кличке Симэй. Внезапно животное напало на него, стало кусать, после чего протащило по земле. ЧП случилось, когда панда искала своего детеныша в рамках тренировочной программы.

Сейчас мужчина в больнице, его состояние оценивается как стабильное. В результате нападения панды у него оказались сломаны оба запястья, порвано сухожилие на ноге, на теле остались многочисленные раны от укусов.

«Я до сих пор не знаю, хотела ли панда просто есть или она так играла, - сказал пострадавший. - Я простил ее. Я эксперт в этой области и знаю, на что способны животные».

Ранее Международное радио Китая (CRI) сообщило, что власти планируют увеличить численность популяции панд в дикой природе к 2025 году примерно на 18 процентов - до 2,2 тысячи особей. Сейчас в лесах страны насчитывается 1864 животных, еще 422 особи содержатся в специальных центрах по разведению.