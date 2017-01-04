В Узбекистане парня, переодетого в костюм Снегурочки, избили прохожие

В узбекском городе Андижане в предновогодние дни прохожие молодые люди избили парня, одетого в костюм Снегурочки.

На видео, выложенном в Yuotube, видно, как молодой человек, одетый в белое платье, с макияжем на лице, вместе с Дедом Морозом стали жертвами агрессивно настроенных молодых людей.

Они ругаются на узбекском языке, оскорбляют Снегурочку и Деда Мороза. Видно, как новогодние персонажи пытаются уйти от группы людей, но те настигают их. Молодые люди срывают парик со Снегурочки, бьют несколько раз по лицу и пинают.



