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В центре Бишкеке неизвестные самовольно спилили сосны

5/01/17 10:34, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

В столице Кыргызстана на пересечении улиц Шопокова и Киевской неизвестные лица самовольно спилили три сосны. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

 

По ее данным, сотрудники Cанитарно-экологической инспекции и Госэкотехинспекции составили акт и направили в Свердловское РУВД для установления личностей, причинивших вред городу. 

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/42737/

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