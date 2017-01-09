Среди пострадавших при пожаре в Москве кыргызстанцев нет

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Среди пострадавших при пожаре в одной из гостиниц Москвы (Россия) кыргызстанцев нет. Об этом со ссылкой на МЧС Москвы сообщает Посольство КР в Российской Федерации.
По его данным, 7 января 2017 года в одной из гостиниц на северо-западе столицы РФ произошел пожар, есть пострадавшие.
URL: http://www.24.kg/proisshestvija/42806/