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Среди пострадавших при пожаре в Москве кыргызстанцев нет

9/01/17 09:14, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

Среди пострадавших при пожаре в одной из гостиниц Москвы (Россия) кыргызстанцев нет. Об этом со ссылкой на МЧС Москвы сообщает Посольство КР в Российской Федерации.   

 

По его данным, 7 января 2017 года в одной из гостиниц на северо-западе столицы РФ произошел пожар, есть пострадавшие. 

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/42806/

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