RSS
facebookfacebookgoogale+
Какие предприятия откроют в Кыргызстане в 2017 году
Индия - Кыргызстан. Дружба со сказочной страной
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 11 января 2017 года. Среда. Бишкекское время 12:32
НОВОСТИ ДНЯ:
Происшествия
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

В ОВД Джети-Огузского района повесился задержанный

9/01/17 18:51, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

В селе Тамга Джети-Огузского района Иссык-Кульской области 25-летний мужчина, задержанный по подозрению в поджоге местной гостиницы «Узаке», совершил суицид в отделении милиции. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

 

По ее данным, жителя Тамги задержали 7 января. Факт поджога установлен по записи камеры видеонаблюдения. Злоумышленник признал вину и был взят под стражу.

 

Уточняется, что примерно в три часа ночи сотрудники милиции вернулись с вызова на ДТП в селе Барскоон и обнаружили задержанного повешенным в здании ОВД. Он покончил с собой, воспользовавшись шнурками от обуви.

 

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/42872/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ