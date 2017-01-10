Десятки людей погибли от двух взрывов в Кабуле

По меньшей мере 21 человек погиб в результате двух взрывов возле парламентского комплекса в столице Афганистана Кабуле. Об этом сообщило агентство «Франс Пресс» со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его данным, еще 45 человек получили ранения. Среди пострадавших много гражданских лиц.

По данным местных властей, один из взрывов в районе Даруламан устроил террорист-смертник, почти сразу же перед парламентом взорвался заминированный автомобиль.

Сообщалось, что среди раненых женщина-парламентарий из провинции Герат.

Ответственность за нападение взяли боевики «Талибана». Представитель движения заявил, что целью были сотрудники разведывательного агентства страны.