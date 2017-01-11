В Калифорнии рухнула знаменитая секвойя с тоннелем в стволе

В Калифорнии рухнуло одно из самых известных в США деревьев - Pioneer Cabin Tree. Гигантская секвойя прославилась туннелем в стволе, через который мог проехать автомобиль, сообщило ВВС.

Дерево повалила сильнейшая буря. Возраст секвойи, известной как Дерево-туннель, как считается, превышал тысячу лет.

В минувшие выходные в Калифорнии и Неваде выпало аномальное количество осадков, что привело к подтоплениям и падению деревьев.

Туннель проделали в основании гигантской секвойи в 1980 году, чтобы привлечь туристов в парк больших деревьев Калаверас.

Под сообщением в Facebook с фотографией рухнувшего дерева, которую сделал волонтер Джим Олдей, появилось около 2 тысяч комментариев. Его жена Джоан Олдей рассказала, что секвойя была в плохом состоянии. Листья росли только на верхних ветках, и дерево было очень хрупким.