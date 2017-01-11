В аварии на автодороге Бишкек - Ош погибли два человека (осторожно, фото!)

В аварии на автодороге Бишкек – Ош произошло ДТП, в котором погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

По ее данным, столкнулись автомашины марки «MАН» с госномером В 4230 АХ и «Хонда СРВ» с госномером B 2400 AAS. Трагедия прозошла 10 января примерно в 18.30 на 128-м километре трассы.

Кроме того, в аварии три человека получили ранения. Двоих подобрали презжающие мимо машины до приезда спасателей и доставили в Кара-Балтинскую городскую больницу, одного тяжелораненного забрала машина скорой помощи.