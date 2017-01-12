В Нарыне повесился подросток, которого бросила мать

В городе Нарыне повесился 16-летний ученик девятого класса, который рос без родителей. Об этом сообщают в МВД.

По их данным, 9 января в милицию обратилась директор одной из городских школ и сообщила о самоубийстве ученика. Подросток повесился у себя дома, в гараже.

«Признаков насильственной смерти не выявлено. Школьник оставил предсмертное письмо, в котором просит прощения у самых близких родственников, у дедушки и бабушки (мать не упоминается). Кроме того, он просит передать привет друзьям. Как выяснилось, отец несовершеннолетнего умер еще в 2004 году. После этого мать, оставив ребенка бабушке и дедушке, уехала и ни разу после этого не наведывалась», - говорится в сообщении.

По факту проводится проверка, опрашиваются родственники, одноклассники. Сообщается, что конфликтов дома и со сверстниками замечено не было, а в школах каникулы до 12 января.

По данным института омбудсмена, в 2014 году подростки совершили 106 суицидов, в 2015-м - 96, за пять месяцев 2016-го - 49.