«Агент 024»: В районе села Кок-Джар сильное возгорание

В пригороде Бишкека в районе села Кок-Джар примерно в 18.30 замечено сильное возгорание. Об этом на WhatsApp ИА «24.kg» сообщили читатели.

Отмечается, что возгорание видно за несколько километров от места пожара. Очевидцы сообщают, что видно не просто задымление, а большой столб огня.

В дежурной части Министерства чрезвычайных ситуаций ИА «24.kg» ответили, что горит крыша двухэтажного особняка. На месте работают два пожарных расчета.

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