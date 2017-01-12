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«Агент 024»: В районе села Кок-Джар сильное возгорание

12/01/17 19:39, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

В пригороде Бишкека в районе села Кок-Джар примерно в 18.30 замечено сильное возгорание. Об этом на WhatsApp ИА «24.kg» сообщили читатели.

 

Отмечается, что возгорание видно за несколько километров от места пожара. Очевидцы сообщают, что видно не просто задымление, а большой столб огня.

 

 

 

В дежурной части Министерства чрезвычайных ситуаций ИА «24.kg» ответили, что горит крыша двухэтажного особняка. На месте работают два пожарных расчета.

 

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312-024.

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/43101/

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