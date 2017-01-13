В Бишкеке горит ресторан «Сармерден»

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В Бишкеке из ресторана «Сармерден» идет густой дым, на место ЧП выехали два пожарных расчета. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.
По ее данным, сообщение поступило примерно в 17.40. Заведение расположено на пересечении улиц Ауэзова и Анкара (бывшая Горького, район микрорайона «Тунгуч» и жилого массива «Рухий-Мурас»).
По предварительным данным, горит 80 квадратных метров подвального помещения, возможно, обшитого пенопластом. На момент возгорания людей в помещении не было, говорится в сообщении.
URL: http://www.24.kg/proisshestvija/43162/