В Бишкеке горит ресторан «Сармерден»

В Бишкеке из ресторана «Сармерден» идет густой дым, на место ЧП выехали два пожарных расчета. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

По ее данным, сообщение поступило примерно в 17.40. Заведение расположено на пересечении улиц Ауэзова и Анкара (бывшая Горького, район микрорайона «Тунгуч» и жилого массива «Рухий-Мурас»).

По предварительным данным, горит 80 квадратных метров подвального помещения, возможно, обшитого пенопластом. На момент возгорания людей в помещении не было, говорится в сообщении.