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В Бишкеке горит ресторан «Сармерден»

13/01/17 18:37, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

В Бишкеке из ресторана «Сармерден» идет густой дым, на место ЧП выехали два пожарных расчета. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

 

По ее данным, сообщение поступило примерно в 17.40. Заведение расположено на пересечении улиц Ауэзова и Анкара (бывшая Горького, район микрорайона «Тунгуч» и жилого массива «Рухий-Мурас»).

 

По предварительным данным, горит 80 квадратных метров подвального помещения, возможно, обшитого пенопластом. На момент возгорания людей в помещении не было, говорится в сообщении.

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/43162/

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