Сирийские хакеры взломали кыргызский сайт горнорудных компаний

Сирийские хакеры взломали веб-сайт Ассоциации недропользователей Кыргызстана www.nedra.kg. Об этом сообщила сама ассоциация.

Никаких подробностей пока нет. Также не уточняется, откуда информация, что сайт взломан именно сирийскими хакерами.