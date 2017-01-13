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Сирийские хакеры взломали кыргызский сайт горнорудных компаний

13/01/17 19:10, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

Сирийские хакеры взломали веб-сайт Ассоциации недропользователей Кыргызстана www.nedra.kg. Об этом сообщила сама ассоциация.

 

Никаких подробностей пока нет. Также не уточняется, откуда информация, что сайт взломан именно сирийскими хакерами. 

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/43164/

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