Сирийские хакеры взломали кыргызский сайт горнорудных компаний

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Сирийские хакеры взломали веб-сайт Ассоциации недропользователей Кыргызстана www.nedra.kg. Об этом сообщила сама ассоциация.
Никаких подробностей пока нет. Также не уточняется, откуда информация, что сайт взломан именно сирийскими хакерами.
URL: http://www.24.kg/proisshestvija/43164/