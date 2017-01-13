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Пожар в ресторане «Сармерден» локализован

13/01/17 19:24, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

Пожар в ресторане «Сармерден» в Бишкеке локализован. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе МЧС КР.

 

По предварительным данным ведомства, огнем было охвачено 100 квадратных метра потолка. На момент возгорания людей в здании не было, пострадавших нет.

 

Причины пожара выясняют.

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/43167/

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