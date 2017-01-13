Пожар в ресторане «Сармерден» локализован

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
Пожар в ресторане «Сармерден» в Бишкеке локализован. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе МЧС КР.
По предварительным данным ведомства, огнем было охвачено 100 квадратных метра потолка. На момент возгорания людей в здании не было, пострадавших нет.
Причины пожара выясняют.
URL: http://www.24.kg/proisshestvija/43167/