Пожар в ресторане «Сармерден» локализован

Пожар в ресторане «Сармерден» в Бишкеке локализован. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе МЧС КР.

По предварительным данным ведомства, огнем было охвачено 100 квадратных метра потолка. На момент возгорания людей в здании не было, пострадавших нет.

Причины пожара выясняют.