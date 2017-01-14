Истребитель разбился на авиашоу к Дню детей в Таиланде

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
Истребитель Jas
Крушение произошло утром в крупнейшем городе провинции Сонгкхла Хатъяй. Самолет рухнул на взлетно-посадочную полосу при демонстрации маневра внезапной атаки.
После инцидента местный аэропорт закрыли.
Тайские власти начали расследование происшествия. Премьер-министр страны генерал Прают Чан-Оча выразил соболезнования семье погибшего пилота.
URL: http://www.24.kg/proisshestvija/43189/