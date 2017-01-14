Истребитель разбился на авиашоу к Дню детей в Таиланде

Истребитель Jas 39C Gripen ВВС Таиланда разбился во время авиашоу, приуроченного к Дню детей. Пилот погиб, сообщило издание Bangkok Post.

Крушение произошло утром в крупнейшем городе провинции Сонгкхла Хатъяй. Самолет рухнул на взлетно-посадочную полосу при демонстрации маневра внезапной атаки.

После инцидента местный аэропорт закрыли.

Тайские власти начали расследование происшествия. Премьер-министр страны генерал Прают Чан-Оча выразил соболезнования семье погибшего пилота.