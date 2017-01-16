Авиакатастрофа турецкого самолета в Бишкеке. Трансляция

В районе аэропорта «Манас» в Бишкеке разбился грузовой турецкий самолет. Крушение произошло в 7.31.

ИА «24.kg» представляет хронику событий. Трансляция завершена.

18.09. Похороны погибших при крушении грузового «Боинга-747» в районе аэропорта «Манас» в Бишкеке оплатит государство.

18.08. Эксперты опознали девять человек, в том числе трое детей, погибших в результате крушения «Боинга-747» в Бишкеке.

18.03. Завалы, образовавшиеся в результате крушения турецкого грузового самолета «Боинг-747», расчистят не позднее завтрашнего дня.

17.50. На месте крушения грузового «Боинга-747» в районе аэропорта «Манас» организуют охрану. На месте авиакатастрофы работает оперативный штаб по аварийно-спасательным и другим неотложным работам.

17.39. Европейский союз выражает поддержку властям и народу Кыргызстана в связи с крушением грузового «Боинга-747».

17.37. Во всех загранучреждениях Кыргызстана отменили культурно-праздничные мероприятия в связи с катастрофой грузового самолета «Боинг-747».

17.17. Не всех погибших при крушении турецкого транспортного самолета «Боинга-747» можно опознать. Об этом журналистам сообщил замдиректора Республиканского центра судебно-медицинской экспертизы Эрнст Акунов.

17.01. Кыргызстан сплотила трагедия. Люди спешат помочь тем, кто остался без крыши над головой и потерял близких в результате крушения «Боинга-747» в районе аэропорта «Манас». Фоторепортаж о том, как люди собирают вещи и продукты для пострадавших.

16.43. В ОАО «Манас» еще не подсчитали ущерб, нанесенный в результате крушения турецкого транспортного самолета. Сейчас работает межведомственная комиссия. Ее члены и определяют общую сумму.

16.05. Нашли один черный ящик разбившегося «Боинга-747» около аэропорта «Манас». Поиски еще двух бортовых самописцев продолжаются.

16.00. Крушение «Боинга» в аэропорту Бишкека. ИА «24.kg» собрало свидетельства уцелевших жителей дачного поселка, на который рухнул самолет. Видео.

15.56. Пользователи социальной сети Twitter поместили видео в память о погибших сегодня во время крушения «Боинга-747» турецких пилотах.

15.43. Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и спикер парламента Чыныбай Турсунбеков посетили место катастрофы «Боинга-747» возле аэропорта «Манас». Фоторепортаж.

15.42. В связи с крушением «Боинга-747» в районе аэропорта «Манас» Посольство Турции в Кыргызстане выразило соболезнования.

15.41. В Бишкек завтра, 17 января, утренним рейсом для расследования причин крушения турецкого транспортного самолета прибудут четыре специалиста МАК. К расследованию привлекут и экспертов гражданской авиации Кыргызстана.

15.35. В Кыргызстане на месте крушения «Боинга-747» задержали мародера. У мужчины обнаружили вещи из рухнувшего самолета.

15.00. МЧС открыло два республиканских пункта сбора помощи пострадавшим при крушении «Боинга-747». Отмечается, что желающие оказать гуманитарную помощь жертвам катастрофы могут обращаться по адресам:

Управление МЧС КР по городу Бишкеку: улица Горького, 142. Тел.: (0312) 56 47 02, 0770 800 444 (оперативный дежурный).

Управление МЧС КР по Ошской области: улица Шакирова, 16А. Тел.: (03222) 6 65 57, 0770 80 00 40 (оперативный дежурный).

14.58. Министерство здравоохранения Кыргызстана просит кыргызстанцев помочь в опознании тел погибших при крушении самолета «Боинг-747» в районе аэропорта «Манас».

14.52. В медицинские учреждения города Бишкека и Чуйской области госпитализировали 12 пострадавших. Список.

14.46. «Агент 024»:Из-под обломков упавшего «Боинга-747» извлекли тела погибших. По предварительным данным, погибли, по меньшей мере, 35 человек. Осторожно, видео!

14.46. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Кыргызстана в связи с многочисленными жертвами, вызванными падением самолета на жилые дома под Бишкеком.

14.33. «Агент 024»: На месте крушения «Боинга-747» продолжают работать спасатели. Продолжается тушение возгорания, пожар локализован. Видео.

14.31. На сайте FlightRadar поместили карту полета грузового турецкого самолета, потерпевшего сегодня крушение в районе аэропорта «Манас» в Бишкеке.

14.23. Один из пилотов разбившегося «Боинга-747» Ибрагим Гюржан Диранжи дважды успешно сажал аварийный самолет во время службы в Афганистане. Об этом сообщили турецкие СМИ.

Ибрагим Гюржан Диранжи и Казим Ондул

14.23. В здании аппарата полномочного представителя правительства в Иссык-Кульской области организовали пункт приема помощи пострадавшим в результате крушения грузового самолета «Боинг-747» у аэропорта «Манас».

14.13. Глава правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова заявила ИА «24.kg», что сотрудники клиники готовы оказать любую помощь семьям погибших и пострадавших в результате крушения турецкого грузового самолета «Боинг-747».

14.00. Министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов сообщил ИА «24.kg», что поиски «черного ящика» продолжаются.

13.36. Турецкий самолет, выполнявший рейс по маршруту Гонконг – Бишкек - Стамбул, потерпел крушение при заходе на посадку в 1,5- 2 километрах от взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщило Агентство гражданской авиации.

13.20. Жогорку Кенеш окажет помощь семьям пострадавших в результате крушения турецкого самолета. Депутаты провели срочную встречу в связи с катастрофой в аэропорту «Манас».

13.05. В Кыргызстане 17 января официально объявили днем траура. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал соответствующий указ.

13.02. В правительстве Кыргызстана пока не решили вопрос компенсаций для пострадавших в результате крушения «Боинга-747» в аэропорту «Манас». Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев.

12.54. На месте падения «Боинга-747» близ Бишкека работают более тысячи людей. По предварительным данным, в результате авиакатастрофы близ Бишкека разрушено 23 жилых дома.

12.54. В медучреждения Бишкека в результате авиационной катастрофы «Боинг-747» госпитализированы 11 пострадавших. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата главы кабмина.

12.46. Расследовать авиакатастрофу в международном аэропорту «Манас» будет Международная авиационная комиссия (МАК). Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер-министр КР Мухамметкалый Абулгазиев.

12.45. Компания ACT Airlines, чей самолет «Боинг-747» потерпел крушение в Бишкеке, распространила официальное сообщение.

12.43. По предварительным данным, установлена гибель в результате крушения грузового самолета «Боинг-747» в районе аэропорта «Манас», по меньшей мере, 31 человека и обнаружено 9 фрагментов человеческих тел.

12.41. По факту крушения самолета «Боинг-747» турецких авиалиний в Бишкеке прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель нескольких лиц» УК КР.

12.40. Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии имеет все необходимое, чтобы оказать срочную высококвалифицированную помощь пострадавшим.

12.31. Турецкие СМИ опубликовали имена погибших при крушении «Боинга-747» пилотов.

12.29. Ленинский акимиат Бишкека начал прием вещей для тех, чьи дома пострадали в авиакатастрофе турецкого самолета. Также вещи собирают активисты через социальные сети.

12.17. Упавший близ аэропорта «Манас» грузовой самолет не принадлежит «Турецким авиалиниям». По предварительным данным, самолет эксплуатировала другая турецкая компания - Mycargo ACT Airlines.

Что за самолет «Боинг-747»?

Самолет Boeing 747 («Боинг-747») разработали в конце 1960-х годов. За гигантские размеры Боинг-747 получил прозвище Jumbo Jet (Джамбо Джет - реактивный самолет-слон). Производство продолжается до настоящего времени. Выпущено 1527 самолетов Боинг-747 различных модификаций.

«Боинг-747-100», первый самолет серии, впервые поднялся в воздух в феврале 1969 года.

В 1971 году появился самолет Боинг-747-200, на котором установили более мощные двигатели и повысили взлетную массу, что позволило увеличить дальность полета.

Боинг-747-200 стал особенно популярен у грузовых авиакомпаний, для которых разработали грузовые версии Boeing 747- 200C и Boeing 747- 200F .

и Boeing 747- . В 1983 году вышел Боинг-747-300, главным отличием которого стала удлиненная верхняя палуба, что позволило увеличить число пассажиров до 580 человек.

На базе «Боинг-747-300» создали грузопассажирский вариант «Боинг-747-300M» (грузопассажирский).

Самой популярной моделью семейства стал «Боинг-747-400», эксплуатирующийся с 1989 года.

Одна из последних модификаций грузовых самолетов - «Боинг-747-400F».

12.03. Создана правительственная комиссия для изучения причин авиационной катастрофы в Кыргызстане – падения самолета «Боинг-747» вблизи аэропорта «Манас». Список.

12:00. Турецкий грузовой борт дважды пытался зайти на посадку и повредил ленту посадочно-сигнальных огней на взлетной полосе. Борт задел деревья в 200 метрах от взлетно-посадочной полосы и здание аэронавигации.

11:56. Торага Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков соболезнует родным и близким погибших при крушении «Боинга-747». Текст обращения распространила пресс-служба парламента.

11.50. Информацию о падении самолета первой сообщила очевидец, позвонив в 7.29 в службу «112» Центра управления кризисными ситуациями Министерства чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

11.43. Турецкий «Боинг-747» упал на территорию садоводческого общества «Авиатор», в котором насчитывается примерно 43 дома, из них около 30 пострадали.

11.41. Крушение «Боинга-747»: самолет пролетел взлетную полосу, фюзеляжем зацепил забор и упал. Председатель комитета Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству Марат Аманкулов сообщил ИА «24.kg» некоторые подробности крушения самолета.

11.30. В Кыргызстане 17 января объявят днем траура в связи с крушением турецкого грузового самолета. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

11.29. Из-за крушения турецкого самолета в аэропорту «Манас» задержали три рейса. Отмечается, что два рейса - внутренние, следующие из Бишкека в Ош. Еще один рейс задержан в Астану.

11.22. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев выразил соболезнование родственникам погибших в результате крушения грузового самолета в районе аэропорта «Манас» и распорядился оказать помощь пострадавшим.

11.15. Муфтий Кыргызстана Максат ажи Токтомушев от имени Духовного управления мусульман Кыргызстана и от себя лично выразил соболезнования семьям погибших в селе Дача-Суу Сокулукского района в результате авиакатастрофы вблизи аэропорта «Манас».

11.14. На месте авиакатастрофы в аэропорту «Манас» работают психологи и психиатры, которые оказывают помощь родственникам погибших и пострадавших.

11.12. Владелец пяти домов, которые пострадали от крушения турецкого «Боинга-747», Юрий Андреев рассказал ИА «24.kg», что в каждом доме проживали по две семьи.

11.08. Для получения информации об авиакатастрофе, произошедшей сегодня в селе Дача-Суу Сокулукского района Чуйской области открыли в Бишкеке службу оперативного реагирования 112.

11.03. Причина крушения вблизи аэропорта «Манас» турецкого грузового самолета «Боинг-747» пока неизвестна. Об этом ИА «24.kg» сообщил начальник Центра управления кризисными ситуациями МЧС республики Мухаммед Сваров.

10.57. «Агент 024»: Видео с места авиакатастрофы в Бишкеке, где сегодня потерпел крушение самолет авиакомпании Turkish Airlines.

10.47. Крушение «Боинга-747». Пункты сбора помощи. Список

10.38. Хроника авиакатастроф в Кыргызстане. ИА «24.kg» собрало подборку самых крупных авиационных происшествий в Кыргызстане, за последние 20 лет.

10.37. Крушение самолета в Бишкеке. Место катастрофы. Фоторепортаж журналиста ИА «24.kg» Анастасии Бенгард.

10.32. Для родственников пострадавших в результате авиакатастрофы турецкого «Боинга-747» правительство Кыргызстана организует горячую линию. Об этом ИА «24.kg» сообщил министр транспорта и дорог Жамшит Калилов.

10.27. Пользователи социальных сетей начали собирать помощь пострадавшим в результате крушения турецкого самолета «Боинга 747».

10.23. Трех пострадавших в результате авиакатастрофы доставили в 3-ю детскую больницу Бишкека. Об этом ИА «24.kg» сообщили в медучреждении.

10.06. Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков прибыл на место крушения вблизи аэропорта «Манас» турецкого грузового самолета «Боинг—747».

10.04. В результате катастрофы турецкого грузового «Боига-747» у аэропорта «Манас» погибли 32 человека, включая четырех пилотов.

09.53. Министр транспорта и дорог Жамшит Калилов сообщил ИА «24.kg» предварительную причину крушения самолета. По его словам, разбившийся «Боинг-747» авиакомпании Turkish Airlines не вписался в посадочную полосу аэропорта «Манас».

09.49. Осмотрено и госпитализировано в организации здравоохранения Бишкека 5 пострадавших, из которых 3 детей и подростков в возрасте 7, 13 и 15 лет. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

09:48. Очевидцы авиакатастрофы - был большой хлопок, дома тряхнуло, как при землетрясении. Об этом они рассказали журналистам ИА «24.kg».

09.46. В результате крушения турецкого самолета в аэропорту «Мнаса» в столице Кыргызстана погибли более 20 человек, разрушено 15 домов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Кыргызстана.

09.41. В ОАО «Международный аэропорт «Манас» пока не могут сказать, когда аэропорт возобновит свою работу. Все рейсы отложены на неопределенное время.

09.27. При крушении грузового «Боинга-747» близ аэропорта «Манас» погибли три летчика, выжил один член экипажа. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр КР Мухамметкалый Абулгазиев.

09.25. В результате крушения грузового самолета погибли 16 человек, в том числе 6 детей. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

09.08. Аэропорт «Манас» закрыли из-за крушения турецкого самолета. Кроме того, блокированы все подъездные пути к «Манасу».

09.08. Разбившийся «Боинг-747» авиакомпании Turkish Airlines следовал из Гонконга в Стамбул и должен был дозаправиться в аэропорту «Манас».

08.54. На месте падения самолета в аэропорту «Манас» работают три бригады скорой медицинской помощи. Как сообщил министр здравоохранения Талантбек Батыралиев, пока информации о жертвах и пострадавших нет.

08.45. На место крушения турецкого самолета выехали члены правительства Кыргызстана. В частности, первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев, министры транспорта и дорог и чрезвычайных ситуаций.

08.42. Источник в аэропорту «Манас» сообщил, что самолет упал на дома, погибли целые семьи. Официально о числе жертв ничего не сообщается.

08.26. Турецкий самолет упал на жилые дома у аэропорта «Манас» в Бишкеке, не долетев до взлетной полосы около 500 метров .

08.04. Грузовой самолет, выполнявший регулярный рейс разбился при заходе на посадку, в районе дач у аэропорта «Манас».