При падении в аэропорту «Манас» турецкого «Боинга-747» пострадало около 30 домов

Турецкий «Боинг-747» упал на территорию садоводческого общества «Авиатор», в котором насчитывается примерно 43 дома, из них около 30 пострадали. Об этом ИА «24.kg» сообщили в полномочном представительстве правительства КР в Чуйской области.

По их данным со ссылкой на начальника отдела МЧС Сокулукского района Ж.Макиева, в результате падения авиалайнера погибли 34-35 человек, из них 8 женщин, 8 мужчин и 12 несовершеннолетних, в том числе 6 девочек и 5 мальчиков. Кроме того, найдены фрагменты тел семи человек.

Сейчас на месте трагедии установлены три палатки (каждая на 30 человек), организуется горячее питание, говорится в сообщении.

Обломки самолета разбросаны в радиусе километра.