Крушение «Боинга-747». О том, что упал самолет, в МЧС сообщила очевидец

Информацию о падении самолета первой сообщила очевидец, позвонив в 7.29 в службу «112» Центра управления кризисными ситуациями Министерства чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

Уточняется, что после получения информации ведомство оповестило все экстренные службы - 101, 102, 103 и другие.

Напомним, турецкий самолет потерпел крушение сегодня в 7.31. По предварительным данным, погибли 35 человек, разрушено около 30 домов.

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования родственникам погибших в результате крушения грузового самолета в районе аэропорта «Манас» и распорядился оказать всемерную поддержку и помощь пострадавшим.