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Крушение «Боинга-747»: стали известны имена погибших пилотов

16/01/17 12:31, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Турецкие СМИ опубликовали имена погибших при крушении «Боинга-747» пилотов.

 

По их информации, членами экипажа были граждане Турции: капитан воздушного судна Ибрагим Гюржан Диранжи, второй пилот Казым Ондул, а также Мелих Ослан и Ихсан Кожа.

 

Отмечается, что Мелих Ослан был одним из ветеранов авиации. Он служил в 2009 году в Афганистане и получил высокую оценку от госсекретаря США того периода Хиллари Клинтон.

 

Также турецкие СМИ сообщили, что ACT Airlines выполнял рейс от имени Turkish Airlines с их номером рейса.

 

  • Самолет сдали в эксплуатацию в 2003 году;
  • грузоподъемность - 124 тонны;
  • максимальная дальность полета - 5 тысяч 230 километров; максимальная скорость - 922 километра в час.

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/43250/

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