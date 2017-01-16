Крушение «Боинга-747»: стали известны имена погибших пилотов

Турецкие СМИ опубликовали имена погибших при крушении «Боинга-747» пилотов.

По их информации, членами экипажа были граждане Турции: капитан воздушного судна Ибрагим Гюржан Диранжи, второй пилот Казым Ондул, а также Мелих Ослан и Ихсан Кожа.

Отмечается, что Мелих Ослан был одним из ветеранов авиации. Он служил в 2009 году в Афганистане и получил высокую оценку от госсекретаря США того периода Хиллари Клинтон.

Также турецкие СМИ сообщили, что ACT Airlines выполнял рейс от имени Turkish Airlines с их номером рейса.