Крушение «Боинга-747». БНИЦТО оснащен всем необходимым для оказания помощи пострадавшим

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Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии имеет все необходимое, чтобы оказать срочную высококвалифицированную помощь пострадавшим. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Отмечается, что у доставленного в БНИЦТО пострадавшего диагностированы ожоги различной степени, включая глубокие. Такие больные нуждаются в белковых препаратах крови и сильных антибиотиках.
Для погибших подготовили 35 мест в Республиканском бюро судебно-медицинской экспертизы. Для идентификации задействуют патолого-анатомическое бюро. В случае необходимости привлекут и турецкую сторону.
Сегодня в 7.31 неподалеку от международного аэропорта «Манас» потерпел крушение турецкий самолет. Погибли, по предварительным данным, 37 человек.
URL: http://www.24.kg/proisshestvija/43253/