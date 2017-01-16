Крушение «Боинга-747». БНИЦТО оснащен всем необходимым для оказания помощи пострадавшим

Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии имеет все необходимое, чтобы оказать срочную высококвалифицированную помощь пострадавшим. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Отмечается, что у доставленного в БНИЦТО пострадавшего диагностированы ожоги различной степени, включая глубокие. Такие больные нуждаются в белковых препаратах крови и сильных антибиотиках.

Для погибших подготовили 35 мест в Республиканском бюро судебно-медицинской экспертизы. Для идентификации задействуют патолого-анатомическое бюро. В случае необходимости привлекут и турецкую сторону.

Сегодня в 7.31 неподалеку от международного аэропорта «Манас» потерпел крушение турецкий самолет. Погибли, по предварительным данным, 37 человек.