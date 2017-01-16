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По факту крушения турецкого самолета в Бишкеке возбудили уголовное дело

16/01/17 12:41, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

По факту крушения самолета «Боинг-747» турецких авиалиний, выполнявшего рейс Гонког – Бишкек - Стамбул, Транспортная прокуратура возбудила уголовное дело. Об этом сообщила Генеральная прокуратура Кыргызстана.

 

Как отмечается, дело возбудили по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель нескольких лиц» УК КР.

 

Уголовное дело передали МВД для организации расследования.

 

Создана межведомственная следственно-оперативная группа из числа сотрудников органов МВД и ГКНБ, которая проводит все необходимые мероприятия по тщательному расследованию причин и обстоятельств произошедшего.

 

В результате падения самолета погибли, по предварительным данным, 37 человек, включая членов экипажа.

 

 

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/43254/

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