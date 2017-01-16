По факту крушения турецкого самолета в Бишкеке возбудили уголовное дело

По факту крушения самолета «Боинг-747» турецких авиалиний, выполнявшего рейс Гонког – Бишкек - Стамбул, Транспортная прокуратура возбудила уголовное дело. Об этом сообщила Генеральная прокуратура Кыргызстана.

Как отмечается, дело возбудили по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель нескольких лиц» УК КР.

Уголовное дело передали МВД для организации расследования.

Создана межведомственная следственно-оперативная группа из числа сотрудников органов МВД и ГКНБ, которая проводит все необходимые мероприятия по тщательному расследованию причин и обстоятельств произошедшего.

В результате падения самолета погибли, по предварительным данным, 37 человек, включая членов экипажа.