Официальное сообщение ACT Airlines, чей самолет «Боинг-747» потерпел крушение в Бишкеке

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ACT Airlines с прискорбием сообщил о крушении грузового самолета «Боинг-747-400 TC-MCL», летевшего из Гонконга в Бишкек. На данный момент причина крушения неизвестна, дальнейшие детали будут представлены по мере их появления.
Также компания Boeing принесла глубочайшие соболезнования семьям погибших в результате крушения грузового самолета «Боинг-747», а пострадавшим пожелала скорейшего выздоровления.
Техническая группа Boeing готова оказать помощь по просьбе и под руководством государственных следственных органов.
URL: http://www.24.kg/proisshestvija/43256/