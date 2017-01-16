Официальное сообщение ACT Airlines, чей самолет «Боинг-747» потерпел крушение в Бишкеке

ACT Airlines с прискорбием сообщил о крушении грузового самолета «Боинг-747-400 TC-MCL», летевшего из Гонконга в Бишкек. На данный момент причина крушения неизвестна, дальнейшие детали будут представлены по мере их появления.

Также компания Boeing принесла глубочайшие соболезнования семьям погибших в результате крушения грузового самолета «Боинг-747», а пострадавшим пожелала скорейшего выздоровления.

Техническая группа Boeing готова оказать помощь по просьбе и под руководством государственных следственных органов.